День гніву в Києві: поліцію закидали поховальними вінками. Фото і відео з місця подій

У суботу, 23 березня, «Нацкорпус» оголосив черговий День гніву у Києві і зібрав новий мітинг у столиці. У зв’язку з цим у центр міста стягнули поліцію і техніку. Активісти провели черговий перформанс – закидали поліцейських поховальними вінками.

Місцем проведення, як і в минулий раз, став Майдан. Розпочалися заходи в 12:00.



Організатори заявили, що зібрали всіх, хто обурений розкраданням оборонної сфери країни». Учасники мітингу розгорнули плакати і скандували гасла протесту. За останніми даними, у протесті взяли участь близько 5 тис. осіб, серед них – пенсіонери і бездомні. Останніх огородили живим кільцем.

На цей раз в Нацкорпусе обіцяли «більш радикальні дії». В акції брав участь голова політичної партії «Національний корпус», депутат Верховної Ради Андрій Білецький (позафракційний) і депутат Олег Петренко (позафракційний).

Активісти, як і минулої суботи, після спільного мітингу рушили до Адміністрації президента. Близько двох тисяч учасників протесту в супроводі поліції підійшли до будівлі.

Близько 15 активістів-батьків загиблих захисників України на Донбасі разом з Билецким зайшли в АП для того, щоб передати президенту свої вимоги. Їм ніхто не перешкоджав.

Посередником виступав заступник голови РНБО Сергій Кривоніс. Він пообіцяв передати всі вимоги президенту Петру Порошенку.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в Facebook повідомив, що станом на 16:30 протести завершилися. Правопорушень зафіксовано не було, затриманих немає.