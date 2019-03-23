Польща заявила, що завдяки їй прийнято заяву ЄС про агресію Росії проти України

Заява про російської агресії проти України прийнято на саміті Європейського Союзу в Брюсселі, завдяки ініціативі Польщі.

Повідомив про це глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає УНН з посиланням на Радіо Польща.

“Перш за все на основі нашого тексту прийнято заяву щодо російської агресії в Криму. Також останні події в Азовському морі, Керченській протоці тут відповідно показане і засуджено. Ми намагаємося усвідомлювати на форумі Європейського Союзу, що це важлива проблема і як важливо, щоб ми виступали одностайно”, – сказав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

У висновках з саміту, який відбувся днями (21-22 березня) в Брюсселі, записано, зокрема: “П’ять років після незаконної анексії Криму і Севастополя Росією, Європейський Союз залишається рішучим підтримки суверенітету і територіальної цілісності України”. Європейські лідери зазначили, що вони не визнають анексію Криму і надалі засуджують дії, які є порушенням міжнародного права і становлять загрозу міжнародній безпеці.