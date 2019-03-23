У Переяслав-Хмельницькому урочисто відкрили пам ” ятний знак воїнам ООС

23 березня дружина Президента України Марина Порошенко у місті Переяслав-Хмельницький Київської області взяла участь у відкритті пам ” ятника воїнам-учасникам операції об’єднання єднаних сил.

За словами Першої леді, ця скульптура стала символом незламності духу українського народу у війні з російським агресором: «Випробування, яких ми зазнали, здатен пройти лише сильний народ. І наш шлях до світу – це шлях єднання», – сказала Марина Порошенко.

Ініціаторами встановлення пам ” ятника стали переяславські захисники. Його розробником виступивши відомий скульптор, член Спілки Художників України Володимир Микитенко.

Скульптурна композиція уособлює образ одного із загиблих бійців 30-ої окремої механізованої бригади – Олександра Чебаненка, який народився на Переяславщині.

Освячення пам пам’ятного знаку воїнам-учасникам операції об’єднання єднаних сил здійснив протоієрей Православної Церкви України Іван Бобітко.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Терещук вручив державні нагороди українським захисникам, а Марина Порошенко передала пам’ятні подарунки дітям наших військових.