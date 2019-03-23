Сирійські демократичні сили заявили про повну перемогу над “Ісламською державою”

Сирійські демократичні сили кілька тижнів вели боротьбу за Багхуз.

Підтримувані США Сирійські демократичні сили заявили про витіснення “Ісламської держави” з останньої контрольованій ним території Багхуз в Сирії.

Сирійські демократичні сили заявили про “повної ліквідації “халіфату ИГИЛ”, яка раніше охоплювала третину Іраку і Сирії.

“Багхуз звільнений. Військова перемога над ИГИЛ завершена”, – заявив глава медіа-офісу Сирійських демократичних сил Мустафа Балі.

Сирійські демократичні сили кілька тижнів вели боротьбу за Багхуз в районі іракського кордону.

“Ми підтверджуємо нашу обіцянку продовжувати війну і переслідувати недобитків ИГИЛ до їх повної ліквідації”, – заявив Балі.

Як повідомлялося, Білий дім стверджує, що територія під контролем бойовиків ИГИЛ в Сирії ліквідовано на 100%.

За даними США, “Ісламська держава” досі може мати 15-20 тисяч прихильників в Сирії і Іраку. Франція раніше заявляла, що збереже присутність своїх військ у північній частині Сирії, тому що вважає, що бойовики “Ісламського держави” не були знищені і продовжують загрожувати інтересам країни.