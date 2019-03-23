Сайт ЦВК зазнав кібератаки

У Держспецзв’язку зафіксували спроби проведення кібератак на сайті Центральної виборчої комісії.

«За останній час було зафіксовано спроби проведення кібератак на сайт ЦВК», — зазначили в прес-службі.

При цьому в Держспецзв’язку додали, що єдина інформаційно-аналітична система «Вибори» для проведення чергових виборів президента України на цей час ще не розпочала свою роботу, тож кібератак на неї наразі не фіксували.

Детальну інформацію щодо кібератак на сайт ЦВК у Держспецзв’язку не надали.