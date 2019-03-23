Я закрив для себе Росію, вона для мене померла, – Кондратюк

Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк розповів, що він уже п’ять років не був у Росії. Він закрив для себе цю країну.

Про це Ігор Кондратюк розповів в ефірі програми «PRIME:Муждабаєв» на телеканалі ATR.

«Моя позиція така: я закрив для себе Росію, я сказав, що вона для мене померла. Я про це написав своїм друзям. Я сказав, що є певні етичні норми, яких я дотримуюсь. Я не краду, я не б’ю слабкого. У мене є прості, елементарні поняття. Вони мене зрозуміли», — сказав Кондратюк.

За його словами, він для себе вирішив, що не буде спілкуватися з росіянами після того, як побачив у березні 2014 року в місті Дубай компанія з Росії святкувала «приєднання» Криму. При цьому, ніхто з цієї компанії навіть не був у Криму на той момент.