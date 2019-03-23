Гриценко представив свого прем’єр-міністра

Гриценко представив мера Львова Андрія Садового своїм прем’єр-міністром. Про це Анатолій Гриценко сказав під час Маршу єдності заради порядку у Львові, повідомляє прес-служба кандидата в президенти.

«Мене часто запитували, кого на посаді президента я хотів би бачити прем’єр-міністром. Це Андрій Іванович Садовий. Я впевнений, що ця людина зробить гідну справу. Тепер вже в загальнодержавному масштабі. Він знає економіку, соціальну сферу, знає, що болить у людей. у нас не буде конфлікту між президентською та урядовою вертикаллю. Ми отримаємо більшість у парламенті. Буде сформовано уряд і це буде відповідальна політика. Ми зробимо це важка справа», — сказав Анатолій Гриценко.

Садовий при цьому заявив, що на виборах буде голосувати саме за Гриценка.

«У нас є особливі риси характеру. Це патріотизм і бажання змін. Це штовхає нас вперед. Я вірю, що ми наведемо порядок. Треба просто прийти і проголосувати. Я своє рішення прийняв. Я буду голосувати за Анатолія Гриценка», — зазначив Андрій Садовий.