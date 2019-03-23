У Норвегії терпить лихо круїзний лайнер

На місці працюють рятувальні судна і вертольоти.

У західних берегів Норвегії проводиться рятувальна операція з евакуації пасажирів лайнера Viking Sky. Корабель зупинився із-за поломки двигуна, повідомила поліція губернії Мере-ог-Ромсдал, передає Aftenposten.

Круїзний лайнер, на борту якого знаходиться близько 1,3 тисяч осіб, подав сигнал лиха після того, як втратив хід під час рейсу Тромсе-Ставангер. Нерухомий корабель почало відносити до берега, однак зараз його вдалося поставити на якір в 5 км від узбережжя.

На березі розгортають табір для евакуйованих пасажирів лайнера.