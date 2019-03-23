Безкоштовна медицина в «ЛНР»: народжувати чи пломбувати?

У всьому моєму недалекому минулому найдорожчими інвестиціями в житті людини вважалися купівля нерухомості, машини, лікувати зуби, народжувати і вмирати.

Ну, з останнім можна, принаймні, не морочитися – на це є рідня, і ми як-то до останнього віримо, що вже з нами це станеться ще дуже не скоро.

А от все інше в списку вічних цінностей залишилося й нині. Тобто змінюються влади, лад і часи, а народжувати завжди вважається дорого.

На сьогоднішній день в «республіці» у зв’язку з повальної боротьбою з корупцією народити не коштує нічого. У Пасічника в період його виборчої кампанії був слоган «Викоренимо корупцію в медицині». Так от ця боротьба як перехідний прапор відноситься до сфери підвищених інтересів всіх місцевих «правителів» після літа 2014 року. З корупцією активно боровся Плотницький і бореться з усіх сил Пасічник. І, треба сказати, результати є. Будь-який пацієнт знає зараз всі контакти, куди можна писати та телефонувати за перевищення лікарських повноважень і лікарські помилки. А будь-який мало-мальськи лікар як вогню боїться кримінальних переслідувань за конверт від вдячних пацієнтів або пакет провіанту все з тою ж причини. Тобто результати активної діяльності всіх тутешніх «правителів» є.

За фактом, пологи зараз тут не коштують нічого. До літа 2014 року звичайні пологи без ускладнень «коштували» негласних 100 доларів, а кесареве – 300 доларів. Але вдячність пацієнтів цієї умовної сумою ніхто не обмежував. Хочеш заплатити більше – все тільки раді. А адже багато щасливі батьки в стані ейфорії і божественну зовнішність новонароджених приписували теж заслугах лікарів-акушерів. Загалом, акушерство було самої хлібної галуззю, з якою могла конкурувати хіба що стоматологія.

Були пакети, квіти, конверти, пляшки і вмовляння не тільки з лікарями, але і з медсестрами. Була навіть деяка тарифна сітка в залежності від досвіду і посади лікаря. Так, до суми додавався ще набір медикаментів, куди входило буквально все – своє постільна, миючий-чистячий, шовний матеріал, стериліум і далі по списку сто позицій тисячі на дві гривень (в залежності від того, були це просто пологи або кесарів розтин). Сама породілля підняти і принести ці два необхідних їй коробка для пологів не могла в принципі. Тобто до війни лікарня надавала пацієнтам тільки руки медичного персоналу і обладнання у вигляді ламп, столу, крісла, ліжка і іншого, що в силу габаритності навряд чи могла б купити і принести з собою породілля. При чому лежати на збереженні означало, що вагітну її родичам потрібно буде годувати тричі на день, забезпечити постільною, медикаментами, сухими рушниками для персоналу та миючими на відділення. Ні, без критики. Навіть у таких умовах народжували. Хоча казали, що ті, хто купує ті самі два коробка медикаментів, роблячи виручку аптеці на першому поверсі, забезпечували всім цим ще трьох-чотирьох породіль з неблагополучних.

Після війни все різко змінилося. У людей просто не стало грошей платити лікарям. І ще пішла хвиля гуманітарки, забезпечує найнеобхіднішим всіх. Діагностичне обладнанням, продукти харчування, медикаменти. Пологові будинки забезпечували в першу чергу – це було показово, про це було красиво робити інтерв’ю, тому що ми зазвичай розчулюємося, бачачи нове життя. І на тлі немовлят будь «голова» завжди виглядав виграшно. Звичайно, за чотири роки мода домовлятися повернулася. Але суми стали чисто умовними. Хочеш – плати, а не заплатиш – в спину ніхто тобі не плюне. І ті, хто платить, ховаються так, ніби купують наркотики, боячись переслідувань в свою адресу.

Знайомої її кесарів обійшлося всього в 10 000 рублів. Каже, по знайомству. Лікар, передбачаючи гроші, ніякого списку не писав – все знайшлося для таких ось «потрібних» клієнтів у російській гуманітарці. І кесарів вийшло, що називається, “під ключ” – в 10 000 рублів лікаря. Ну, з собою постіль, але не більше. Як білі люди прийшли з конвертом і пішли з дитиною.

Всі дівчатка поруч купували за списком все необхідне – для них в гуманітарці не знайшлося того самого необхідного. Хоча поруч були і самі неблагополучні, хто взагалі прийшов в чому був і також благополучно пішов – не вклавши ні рубля в пологи. Але такі були у всі часи. Нікого зараз за ворота не виставляють, побоюючись того, що через годину на порозі кабінету лікаря буде стояти місцеве телебачення.

Ще, в «ЛНР» дуже охоче їдуть народжувати. Так-так! Лікарі залишилися, з тих, до кого до війни було не пробитися, хто брав від 300 доларів за звичайні пологи і вибирав, кого приймати. Ті, хто з репутацією і ім’ям, до кого направляли невісток перших осіб міста і дружин можновладців. Зараз коні і люди разом – комунізм. Але лікарі в один голос говорять про те, що помирати стали менше і немовлята, і породіллі. Не забуваючи сказати, що до війни все було інакше, а зараз – спасибі російської гуманітарці – народжують більше і помирають рідше.

З зубами все складніше. Приватним чином вам поставлять пломбу за ваші кровні від 700 рублів за харківський полімер і за 1200 за німецький. Це тільки пломба без анестезії і рентгена, без лікування і чогось ще. Тільки пломба. У «державній» стоматології після тижні очікування ви потрапите до того лікаря, який по-старому може поставити вам абсолютно безкоштовну цементну пломбу. Так-так! Якщо ж ви претендуєте на якість, це вийде в 500 рублів за німецький полімер (вловлюєте різницю між 1200 рублів в приватній клініці?) Так, «державна» анестезія – 200 рублів (приватний 250 рублів). Рентген – 50 рублів (приватний 150). Все просто, зрозуміло і майже безкоштовно. Комунізм! Тільки талончик вам потрібно брати за тиждень, і ви можете потрапити як в лотереї до лікаря, який може виявитися не найкращим. Ну, тут вже як пощастить. У «державній» клініці снують бабусі-медсестри в шкарпетках, в черзі одні старики, але помруть вони, принаймні, коли-то все з хорошими зубами.