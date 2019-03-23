У 2018 році Нищук отримував подвійну зарплату — міністерську і за роботу в театрі

Міністр культури Євген Нищук, задекларував 811 124 гривні доходів за 2018 рік.

За даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зарплата Нищука в міністерстві склала 596 980 гривень, він також отримав 176 622 гривні за роботу в театрі, ще 24 400 гривень склали гонорари і 15 122 гривні — відсотки в «Універсал банку».

Як і в 2017 році, міністр вказав 43 тис. доларів і 15 тис. євро готівкових коштів. На рахунку в банку Нищук зберігає 11 835 доларів. Згідно декларації, міністр володіє квартирою в Києві площею 68,2 кв. м. В декларації за 2018 рік Нищук не вказав сина, хоча вказував його раніше.