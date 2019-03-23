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У 2018 році Нищук отримував подвійну зарплату — міністерську і за роботу в театрі

23.03.2019

Міністр культури Євген Нищук, задекларував 811 124 гривні доходів за 2018 рік.

За даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зарплата Нищука в міністерстві склала 596 980 гривень, він також отримав 176 622 гривні за роботу в театрі, ще 24 400 гривень склали гонорари і 15 122 гривні — відсотки в «Універсал банку».

Як і в 2017 році, міністр вказав 43 тис. доларів і 15 тис. євро готівкових коштів. На рахунку в банку Нищук зберігає 11 835 доларів. Згідно декларації, міністр володіє квартирою в Києві площею 68,2 кв. м. В декларації за 2018 рік Нищук не вказав сина, хоча вказував його раніше.

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