У Житомирській області планують побудувати сім сонячних електростанцій

На території Житомирської області планують збудувати 7 промислових сонячних електростанцій (СЕС).

Житомирська ОДА вже підписала меморандуми про співпрацю з іноземними та українськими інвесторами. Загальна потужність станцій складатиме 250 МВт.

Зокрма, СЕС потужність 65МВт планують побудувати у селищі Лугини, інвестором проекту виступає ірландська компанія Altostrata Energy Limited.

Бельгійська компанія Upgrade Energy будуватиме СЕС на 25-30 МВт у Коростенському районі. Там вже почали будувати першу чергу станції.

Зараз у Житомирській області функціонує одна промислова СЕС, яку збудувала данська компанія Better Energy Energo. Потужність складає на 15 МВт, її відкрили у 2018 році.