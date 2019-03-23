Росія зануриться в хаос. Це буде апокаліпсис — Слава Рабинович

Нові американські санкції проти Росії, прозвані «пекельними», швидше за все, вступлять у дію наприкінці цього року.

Під ударом опиняться банківський, суднобудівний, сировинний сектор, а також держборг. Що буде з російською економікою після цього, як санкції позначаться на рублі, президента Росії і його особистих гаманцях – в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів російський фінансист Слава Рабінович.

– Законопроекти про нових американських санкцій проти Росії, прозваних «пекельними», можуть стати реальністю?

– Єдиний випадок, коли вони не зможуть стати законами – це якщо президент Дональд Трамп накладе на них вето. Але він не стане цього робити, оскільки результати голосування по законопроектах абсолютно унікальні: більшість американських законодавців від обох партій підтримує їх. Відповідно, немає ніякого шансу для вето Трампа. Оскільки у США всі гілки влади строго розділені і є незалежними, то існує механізм, при якому одна гілка влади, в даному випадку законодавча (а це Конгрес), зобов’язує виконавчу, президента, Мінфін, Агентство національної безпеки, виконувати закон.

З текстів цих законопроектів поставлені суворі часові рамки, і через не дуже тривалий час американська адміністрація, тобто виконавча влада, повинна надати звіт і доповідь про, наприклад, багатство Путіна. Російська офіційна пропаганда в особі таких членів путінської ОЗГ, як Пісків і Лавров, ці законопроекти називає антиросійськими. Але дійсність не має нічого спільного з їхніми думками. Це не антиросійські санкції, а навпаки, законопроекти, що захищають інтереси як Росії, так і її громадян.

– Російська економіка поки особливо не відреагувала на повідомлення про санкції.

– Ті обмеження, які вводилися протягом багатьох років, приземлили її у в’язку калюжу. Доларовий ВВП розполовиненим, курс рубля теж, а економічний т. н. «зростання» знаходиться або в жорстко негативній зоні.ю або в слабоотрицательной або навколо нуля. Тобто в Росії настала жорстка рецесія, з наступною стагнацією – причому такою тривалою, як ніколи не було в історії пост-радянської Росії.

Отже, після крутого падіння в 2014-2015 роках російська економіка знаходиться в жахливому в’язкому застої і стагнації. Половина держбанків вже під різними санкціями. Залишилися тільки ті заходи, про які ми всі знаємо і які можуть бути застосовані до російської фінансової системи у випадку, якщо б Росія рушила анексувати ще більше території України або ввела б умовні танки в умовний Мінськ. Або ще крутіше – у який-небудь умовний Таллінн-Будапешт.

Відповідно відключення SWIFT, заборона на розрахунки в доларах, ембарго проти російських енергоресурсів – це заходи, які можуть бути застосовані в разі військових силових дій або подальших великих гібридних диверсій проти решти світу. При нинішньому ж статус-кво санкції будуть поступово підсилюватися різними в’язкими заходами. Також буде посилено тиск на оточення Путіна і продовження збільшення персональних санкцій.

– Кого будуть стосуватися персональні санкції?

– За останні 5 років, якщо все правильно пам’ятаю, санкції були запроваджені проти близько 200 російських фізичних і юридичних осіб. В самому початку 2014 року я сказав, що є серйозний спосіб похитнути путінський режим – це не введення санкцій, на підставі яких путінська ОЗУ почне бомбити Воронеж і приймати нібито відповідні заходи, шляхом продуктового ембарго проти власного російського народу.

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У цьому випадку путінська пропаганда буде насаджувати росіянам відчуття обложеної фортеці. Мовляв, проти нас всі вводять санкції тому, що бояться встає з колін Росії. Якщо ж вводити персональні санкції, як я і пропонував, то лише відносно масовим чином. Спочатку проти 200 осіб, а потім кожен місяць додавати по 150-200. Протягом року під санкціями перебувала б тисяча або 2 тис. осіб з оточення Путіна. А внесанкционные б думали: раз санкції вводяться так швидко і так широко, то вони можуть торкнутися і їх теж. Тоді лояльність до путінського режиму могла б серйозним чином слабшати.

У нових законопроектах сказано, що персональні санкції будуть вводитися проти найближчого оточення Путіна, яке є його гаманцями і тими людьми, які забезпечують чорну касу фінансування режиму і його міжнародних злочинів.

– Їх рахунки і особисті рахунки Путіна можуть бути заморожені?

– Я впевнений, що особових рахунків Путіна з його ім’ям практично не існує. Але довести те, що віолончеліст Ролдугін сам по собі є особистим гаманцем Путіна, не складе ніякої праці. Неможливо, щоб на рахунку віолончеліста, який не має ніякого відношення до бізнесу, приходили мільярди доларів. У тому числі від олігархів і держкомпаній. Тут все зрозуміло.

Такого роду «чудові» гаманці будуть розкриті.

– Скільки грошей Путін вкрав у росіян?

– Все залежить від того, що вважати крадіжкою у населення. Якщо якимось олігархам було дано право в населення щось вкрасти, то скільки частки отломилось для Путіна? Прекрасний приклад Євген Пригожин – путінський кухар і дружок, який урізноманітнив свою діяльність від монополізації ринку їжі і до харчування школярів, дитячих садів і армії, і навіть до явно кримінальних справ по всьому світу. Включаючи т. н. приватну військову компанію Вагнера, найманство у Сирії, ЦАР і де тільки цього не відбувається. Були ще спроби держперевороту в Чорногорії. Була і є «Фабрика тролів». Було багато всього «пригожинского». Багато чого з того, що робить Пригожин, є прикриттям для ГРУ. Точно так само, як російські військові прийшли на схід України, зірвавши з себе нашивки, погони і жодним чином «не асоціюючи себе з російською армією, точно так само вони не хочуть бути спійманими на якихось мокрих справах, типу вбивств в різних країнах Африки.

Пригожинские можуть виконувати брудну роботу в тій же Сирії, на якій не хочуть засвітитися Міноборони, ГРУ або СЗР.

Втручання в американські вибори, фабрика тролів – всім цим теж займається Пригожин. За таку роботу він отримує від Путіна право монополізувати ринок харчування в дошкільних та шкільних навчальних закладах, в армії. Тобто він, як будь-яка монополія, просто краде гроші у населення тим, що прагне надати низькоякісні послуги і товари за найбільш високу ціну. Крадуться сотні мільярдів рублів. Все це відмивається, перетворюється у валюту і частково потрапляє до Путіна.

Володимир Путін

Ось так путінська ОЗУ перетворила бюджет РФ в свій власний «общак», звідки вони беруть стільки, скільки їм треба. Хоча бюджет країни повинен належати її платникам податків.

– А часткою Путіна в найбільших російських компаніях хіба ні?

– Є, і це американці повинні вивчити, згідно з новим законом, починаючи з арешту Ходорковського і грабежу компанії «Юкос». Тоді були вкрадені і покладені в один з кишень путінської ОЗУ найбільш цінні активи, після чого злодійська лапа Путіна була запущена у всі кишені олігархів та інших багатих людей.

Кажуть, що «Сургутнафтогаз», з десятками мільярдів доларів на рахунках компанії, що належить особисто Путіну. Або ж компанія «Лукойл». Не здивуюся, якщо Путін, як головний рекетир цій території, і там має свою особисту долю. Роман Абрамович є інвестором у величезні кількості бізнесів в Росії, а його інвестиційна компанія у величезній частці теж належить Путіну – адже ми ж всі знаємо, як і звідки там з’явилися дуже великі кошти, після того, як Путін благословив продаж «Сибнефти» Абрамовича державного «Газпрому».

Багатство Путіна може становити 200-250 млрд доларів, що робить його найбагатшою людиною на планеті. Він у два рази багатшими офіційного мультимільярдера Джефа Безоса, засновника і головного акціонера компанії «Амазон».

– Економісти пишуть, що американські санкції можуть вступити в дію до початку 2020-го року.

– Цілком можливо, що це буде ще до кінця 2019-го, а може і на початку 2020-го року. Путінська ОЗУ не є суб’єктом санкційного режиму. Вона є його об’єктом. Росія нічого не може зробити з приводу цих санкцій. Вона не може їх припинити, не може скасувати – розслідування в Америці зупинити неможливо. Вона не контролює і таймінг їх введення.

Якщо введуть великі персональні санкції, то ніяких історичних катаклізмів з рублем не буде, але він буде все більше і більше слабшати. Путінська ОЗУ продовжить доїти «общак» під кодовою назвою «бюджет», щоб компенсувати бандитам їх втрати від цих санкцій. До речі, в Росії ті, хто потрапив під персональні санкції, звільняються від сплати податків. Це злочинці-мультимільярдер, які вкрали і активи, і гроші за допомогою всіх механізмів путінської ОЗУ.

Всі компенсації для них потечуть з російського бюджету. Ми, платники податків, будемо оплачувати санкції проти них, як зараз оплачуємо їх Вексельбергу, Дерипасці, Ковальчуку, Ротенбергу, Тимченко – всім друзям Путіна. Це Путін придумав і швидко протягнув відповідні закони через іграшковий ручний «Парламент». Придумав, щоб компенсувати їм їх втрату, придумав, щоб «купити» їх вірність і мінімізувати ризики бунту на потопаючому кораблі.

Якщо ж російські танки увійдуть в умовний Будапешт і якщо подальші санкції будуть секторальними, або ж це буде навіть часткове або повне ембарго на російський експорт газу і нафти, або ж заборонять Свіфт та обіг долара, – то це буде апокаліпсис. Рубль може коштувати не 66 за долар, як зараз, 6 тис 666. І то, напевно, на долар його можна буде обміняти тільки на чорному ринку. В цьому випадку Росія зануриться в хаос, буде крутіше, ніж зараз у Венесуелі. Але для цього Путіну потрібно застосувати, не дай Бог, тактичну ядерну зброю, наприклад, проти Естонії чи Білорусі. Ось тоді Росію і відключать таким чином.

У всіх інших випадках такого не буде. Але будь санкційний режим, навіть нинішній, ні до чого хорошого економіку ще не приводив і не призведе. У самому кращому випадку вона буде продовжувати загнивати і стагнувати, кількість бідних і жебраків буде збільшуватися з кожним роком. А там вже як російський народ для себе вирішить, що йому робити – дивитися телевізор далі і жити як в обложеній фортеці, або, нарешті, бути здатними побудувати елементарні причинно-наслідкові зв’язки в своїй голові і вийти на вулиці. Але не в кількості 70 тис осіб, як це було на жалобному марші пам’яті Нємцова через 2 дні після його вбивства. А в складі півтора мільйона чоловік, як це було в 1991-му, і змести цей злочинний режим і притягнути його до відповідальності. А після перехідного уряду і підготовки, демократичним чином обрати справжній парламент і цього президента, як це зробила Україна після перемоги Революції Гідності.

– Російському олігарху Олегу Дерипасці вдалося скасувати санкції проти компанії «Русал». Чи можуть інші впливові російські бізнесмени піти його шляхом?

– Так, санкції проти компаній, які раніше контролював Дерипаска, були скасовані. Це було зроблено на підставі плану Грегорі Баркера, який входив до ради директорів цих компаній. Його план передбачав, що при втраті мажоритарного контролю головного акціонера, яка підпала під санкції, його компанії з-під санкцій виводяться. Такі правила: якщо неконтролюючих акціонер має відсоткове володіння тією чи іншою компанією менше певного порогу, то вона може бути виведена з-під санкцій, при дотриманні ряду інших дуже жорстких умов.

Але багато російські компанії не мають такої структури, як компанії Дерипаски. Більшою мірою мажоритарно вони належать т. зв. російській державі, і там варіантів немає. Що ж стосується персональних санкцій… Для тих, хто скоював злочини – вихід з-під санкцій неможливий. Це стосується військових злочинців Шойгу, Бортнікова, голів СВР, ГРУ, Гиркина і так далі. Це стосується і багатьох інших злочинців з путінської ОЗУ. І той факт, що над ними поки що ще не було суду, який визнав їх злочинцями, не скасовує того, що вони – злочинці.

Гітлер та його кліка теж не були визнані судом як злочинців ще у 1944 році, адже правда? Але їх злочини були відомі, багато в чому, і до суду в 1945 році. Мілошевич і Караджич не відразу сіли на лаву підсудних, а значить, не відразу були визнані злочинцями саме судом, хоча такими були по факту і часу своїх злочинів. Така ж логіка і тут. І ми чудово знаємо найголовніші злочину ватажків путінської ОЗУ. І США, зокрема, їх теж знають.