Юрій Луценко тепер загрожує власною відставкою

Юрій Луценко пригрозив подати у відставку через “підстави” з послом США.

За його словами, Луценко обурило те, що після його інтерв’ю американському виданню The Hill, де він звинуватив посла США в Україні Марі Йованович в тому, що та вимагала від нього не порушувати кримінальні справи проти низки українських громадян, спочатку Порошенко, а потім і МЗС України фактично відреклися від нього і висловили послу підтримку.

“Всі ж розуміють, що Луценко ніколи б не дав таке інтерв’ю без рекомендації Порошенко. Вони таким чином намагалися сподобається Трампу і республіканської частини істеблішменту. І заручитися їх підтримкою на виборах і відразу після них. Але, мабуть, не врахували, що наїзд на американського посла в будь-якому випадку буде сприйматися як наїзд на Америку. Що Петру Порошенко у Вашингтоні дуже швидко пояснили і він тут же дав задню, фактично зробивши крайнім Юрія Віталійовича. Луценко це обурило і він вже повідомив президенту, що готовий у такому разі подати у відставку ще до закінчення президентських виборів. Але поки ще незрозуміло – наскільки серйозні генпрокурора наміри або це всього лише емоції”, – розповіло джерело.