З помпою відкритий приватний автовокзал Києва за 162 млн так і не запрацював, з нього можуть зробити магазин

Урочисто відкрита приватна автостанція “Теремки” закрилася через кілька місяців після відкриття в 2016 році. Зараз будівля на Кільцевій дорозі простоює.

Автостанцію будувала компанія KAN Development в рамках партнерства с Мінінфраструктури. Проект обійшовся у 6 мільйонів доларів (162 мільйони гривень) і повинен був розвантажити дороги від пасажирського транспорту на 30-40 відсотків.

“В остаточному підсумку ми, швидше за все, домовимося і зробимо щось в межах будівлі. Адже так воно стояти не може. Альо потрібна реконструкція, можливо, під офісний центр або супермаркет, наприклад. Але якщо все-таки знайдеться оператор автовокзалу, який зможе його “розкрутити”, ми всіляко будемо його підтримувати”, – зазначив він.

Ніконов підкреслив, що інвестиції в цей проект ніколи не окупляться, щоб у ньому не відкрилося.

Автостанцію на “Теремках” відкрили 8 грудня 2016 року. На урочисте відкриття прибув заходів Віталій Кличко і хвалився, які проблеми вирішить нова сучасна автостанція.

Мер обіцяв, що завдяки нової автобусної станції автобусам не потрібно буде заїжджати в центр міста.

Альо особистої участі захід у відкритті автостанції було замало. Мерія повинна була закрити ряд автостанцій, які знаходяться в центрі міста.

“Проблема в тому, що при відкритті вокзалу влади обіцяли закрити старі автовокзали в місті. Після чого всі перевізники перейшли б на “Теремки”. Але цього не сталося”, – розповів Олександр Колосовський.

У департаменті транспорту КМДА коментуючи закриття автостанції заявили, що не можуть впливати на приватні компанії.

При цьому про обіцянки що дали раніше в мерії не згадали, а заговорили про будівництво нових транспортних вузлів з пересадками.

“Зараз ми розглядаємо можливість відкриття чотирьох нових хабів (транспортних вузлів з пересадкою): “Червоний хутір”, “Лісова”, “Академмістечко”, “Героїв Дніпра”, але поки до кінця не вирішене питання із землевідведенням”, — пояснили чиновники в кінці 2017 року.

Плани влади від 2014 року