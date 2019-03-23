Снайпер застрелив військового медика на Донбасі

48-річний Володимир Маркечич закинув під Новомихайловкой Донецької області від кулі снайпера.

“Він сам був військовим медиком. Володимир Маркевич жив на Львівщині, у нього був 22-річний син. Як і завжди, в день загибелі перебував у найнебезпечніших місцях, де його допомога могла б знадобитися щомиті”, — розповіли в студії.

Наголошується, що зараз сили контрснайперской боротьби вже переміщені на цю ділянку. Бойовики зараз привели свої підрозділи в бойову готовність – вчора і сьогодні відбулися військові наради першого і другого армійського корпусів російсько-окупаційних сил.

“Обидва командувачів мають чіткі вказівки Кремля, перед цим вони були в Москві, де отримали чіткі інструкції. Завдання російсько-окупаційних військ роздувати інформацію по лінії дотику, перетворити в пік активних дій для того, щоб впливати на вибори в Україні”, — заявив командувач Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил України Сергій Наївши.

Уточнюється, що з 25 числа вони переходять до посиленого режиму ведення бойових дій. “Буквально 30 хвилин тому спроба противника пройти вже в смузі оборони другого батальйону була відбита, супротивник зазнав втрат як безнадійні, так санітарні зброю супротивника захоплена нашими службовцями”, — розповів командир бригади Збройних Сил України Валерій Гудзь.

“Військові попереджають – якщо ворог і далі продовжить подібні агресивні дії, йому слід чекати таких, як сьогодні, ганебних поразок”, — наголосила журналістка.