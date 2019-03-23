Під Вінницею п’яний чоловік кинув сокиру в тещу, облив дружину бензином і спалив власний будинок

На Вінниччині чоловік намагався спалити живцем жінку і погрожував її матері. В результаті постраждала тільки хата, яка вигоріла до нитки, йдеться в сюжеті ТСН.

6-річний Мирослав з бабусею шукає на згарищі вцілілі іграшки, але у вогні розплавилося все. Від новенького велосипеда залишилася тільки обгоріла рама.

«Все згоріло: машинки, зайчики, ведмедики, конструктор», — констатує дитина. Господар вдома, 48-річний Микола, жив тут разом з дружиною, двома дітьми і тещею. З-за постійних сварок вдома бував не часто. У той день прийшов напідпитку, відразу почав з’ясовувати стосунки. Під руки потрапив сокира.

«Приїхав уже п’яний, і привіз півлітра спирту чистого. Потім вибіг до мене з сокирою. Я думала допомогти, але бачу, що це не жарти. І сказав: зараз буду тебе рубати», — розповідає Валентина Дорожинская.

Рятувати дочку побігла її мати, але в бік тещі полетів сокира. «Він взяв той сокиру, жбурнув у мене. І сокиру біля мене пролетів, я не знаю, дивом. Він з такою агресією, і сокира нещодавно наточений – не знаю, що було б», — каже Галина Войтович. Далі бешкетник схопив пляшку з бензином і почав обливати свою дружину. «Відчула, що він щось мені на голову ллє, бензин, півтора літра вилив на мене, а запальничка просто не загорілася», — каже Валентина Дорожинская. Жінка змогла вирватися, покликала сусідів і зателефонувала в поліцію.

Чоловік тим часом підпалив будинок і спостерігав, як вогонь знищує майно. Коли прибули поліцейські і рятувальники, він кинувся навтьоки. «Було патрулировано село, був виявлений і він намагався втекти, його наздогнали і затримали. Громадянин отримав 60 діб арешту і знаходиться в СІЗО міста Вінниці», — розповів начальник Жмеринського відділу поліції Валерій Домбровський. Діти тепер ночують у родичів, а двоє жінок туляться в сараї біля свиней. Залишати двір вони не хочуть, тому що сподіваються будинок відбудувати. Тому під тимчасове житло, яке їм запропонували в сільраді, переїжджати не збираються. «Ми їм пропонували тимчасове житло, але вони не хочуть іди зі свого господарства. Можливо, вони ще в розпачі, можливо, вони ще погодяться», — каже секретар Носковецкого сільської ради Людмила Балакир.

Сусіди нападника не виправдовують, але співчувають – кажуть, що у нього, швидше за все, був нервовий зрив. «Хороший він був дуже спокійний, мені його шкода. Нехай він таке зробив, звичайно, шкода дітей, але у нього Валя не подарунок – вона пила, курила, вона його виганяла взимку», — говорить сусідка Лариса Карпенко. У поліції, куди доставили Миколи, він протверезів і покаявся, але нападнику все одно тепер загрожує до 15 років ув’язнення.