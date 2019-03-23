Киянам показали безпечні схему обходу Шулявського мосту

Для полегшення пересування були обладнані додаткові пішохідні переходи.

У Києві тиждень тому закрили на ремонт Шулявський міст. Через перекриття були організовані нові правила і схеми проїзду транспорту близько багатостраждального шляхопроводу. Для полегшення пересування біля мосту влади показали схему проходу і для пішоходів, інформує портал znaj.ua.

Нова схема докладно показує, яким чином пішоходи можуть пересуватися повз закритого на ремонт ділянки. Про це повідомило КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва».

Нова схема докладно показує, яким чином пішоходи можуть пересуватися повз закритого на ремонт ділянки

Для полегшення пересування були обладнані додаткові пішохідні переходи. Комунальники просять пішоходів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Раніше повідомлялося, що Шулявський міст у Києві був закритий на реконструкцію. Вона буде капітальної: там планується розширити естакаду, а також додати кілька в’їздів і провести деякий косметичний ремонт.

Для полегшення пересування були обладнані додаткові пішохідні переходи

Для киян був організований об’їзд. На проспекті Перемоги поставили два світлофора, вони розташований на перехресті з Гарматній вулицею і за мостом. По дорозі в центр Києва під Шулявським мостом можна тепер їхати виключно прямо. Повернути у бік вулиці Олени Теліги не можна.

Ті, хто їдуть через проспект Перемоги з центральної частини Києва тепер проїжджають три світлофора. Тим, хто йде по вулиці Вадима Гетьмана, потрібно пам’ятати одну деталь: дорога з трьох рядів переходить в два, а також перед мостом переходить на з’їзд. Також не вийде повернути ліворуч на вулиці Антона Цедика.

Ті, хто рухається по вулиці Олени Теліги в бік Індустріального моста, повинні подолати багатоступінчастий об’їзд разом з множинними світлофорами.

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Також з’явилася інформація про те, що киянам озвучили нові терміни демонтажу Шулявського мосту. Його об’їзд здійснюватиметься сусідніми вулицями вже оголошеним схемами.

Шулявський шляхопровід у Києві планують повністю перекрити навесні 2019 року. Тоді ж почнуть демонтаж конструкції. Про це в середу, 26 грудня, розповів заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян, повідомляє сайт міста Києва.

«Роботи ведуться, хоча ми трохи відстаємо від первинного графіка, він був скоректований. Затримка пов’язана з необхідністю замовлення металопрокату, оплата за який повинна була надійти з Митного експерименту, але на жаль… Роботи по демонтажу почнуться після повного перекриття руху навесні 2019 року. За нашими розрахунками, демонтаж триватиме близько трьох місяців», — розповів заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що понад 95% українських магістралей потребують капітального ремонту.

Раніше Hyser повідомляв, у скільки обійдеться ремонт Шулявського мосту.

Також Hyser писав, що в КМДА озвучили 7 варіантів рішення проблеми з Шулявським мостом.