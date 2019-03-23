Вчені зробили сенсаційне відкриття про малайських ведмедів: майже як люди

Вчені зробили цікаве відкриття про малайських ведмедів.

З’ясувалося, що ці ведмеді можуть імітувати міміку один одного, передає Focus.ua. Раніше вчені вважали, що така здатність є виключно у вищих приматів та людей.

Дослідники з університету Портсмута спостерігали за декількома особинами цих тварин різного віку. З’ясувалося, що вони часто мімікрують під час бійок та ігор.

Малайські ведмеді — вимираючий вид, що живе в Південно-східній Азії. Їх ареал проживання — тропічні ліси.

Нагадаємо, палеонтологи розкопали 4 350 окремих скам’янілостей і відкрили десятки нових видів, раніше невідомих науці.

Неймовірне «родовище» скам’янілостей часів Кембрійського вибуху виявили в провінції Хубей на півдні Китаю.

Останки одних з перших тварин на Землі прекрасно збереглися в каменях на узбережжі річки Даньшуй. Досі можна побачити м’які тканини їхніх тіл: з м’язами, нутрощами, очима, зябрами і різними отворами.

Скам’янілі організми з узбережжя річки ДаньшуйСреди виявлених тварин — різні примітивні форми медуз, водоростей, анемон, черв’яків. Найчастіше зустрічалися морські губки та членистоногі (ракоподібні, павукоподібні, комахи).

Всього знайдено 101 вид, з яких 53 — нові.

Скам’янілі організми відносяться до періоду так званого Кембрійського вибуху, який стався на Землі 540-518 мільйонів років тому.

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Кембрійський період, як і багато інші геологічні періоди, отримав своє ім’я з географії: Кембрію — це римське назва Уельсу, кельтської країни на заході Британії.

Він характеризується раптовим вибухом» найрізноманітніших форм фауни на Землі. Ні, життя в докембрії (криптозое) все-таки була, його називають періодом «прихованої життя». Загадка в тому, що багато форм живих організмів різко почали обзаводитися твердим мінералізованих скелетом.

Прорив стався відразу за декількома напрямками: з’явилися тварини з экзоскелетом, досить розвиненим зором, здатні копати і активно рухатися — предки сучасних молюсків, членистоногих, хордових і т. д.

Вчені досі сперечаються, що призвело до Кембрийскому вибуху. Пропонуються найрізноманітніші пояснення цієї події, від генетичних до космічних.

Палеонтологічні розкопки в провінції Хубей на півдні КитаяОдни кажуть, що це пов’язано з глобальною зміною хімічного складу зовнішнього середовища, тобто в даному випадку морської води. За іншою гіпотезою, свою роль могло зіграти поява хижаків або статевого розмноження, що прискорило еволюцію. За третьою — на це вплинула зміна магнітних полюсів або різке похолодання.

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