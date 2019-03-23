Астронавти пішли з МКС у відкритий космос на 6 годин: були проблеми

Американські астронавти здійснили вихід у відкритий космос, щоб провести роботи на зовнішній стороні МКС.

Нік Хейг і Енн МакКлейн провели в космосі 6 годин і 39 хвилин. Астронавти замінили застарілі нікель-водневі (Ni-H2) акумулятори на більш потужні — літій-іонні, повідомили в NASA.

Вихід астронавтів Ніка Хейга і Енн МакКлейн у відкритий космос

При монтажі не обійшлося без проблем.

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В одній з адаптерных панелей застряг гвинт, з-за чого астронавтам довго не вдавалося її відгвинтити. Після кількох безрезультатних спроб вони «доклали силу» і зняли панель. У підсумку місія була завершена успішно.

Акумулятори потрібні, щоб накопичувати енергію від сонячних батарей МКС і забезпечувати роботу станції в той період, коли до неї не проникає сонячне світло.

Астронавти виконали кілька додаткових завдань: прибрали сміття з орбітальної боку МКС, сфотографували мішок з інструментами для аварійного ремонту та теплову кришку шлюзу, який відкривається і закривається для виходу в космос.

Заміна акумуляторів була проведена тільки на одній парі сонячних панелей Міжнародної космічної станції.

Вихід астронавтів Ніка Хейга і Енн МакКлейн у відкритий космос

Щоб поміняти другий комплект, на наступному тижні у відкритий космос вийде чисто жіноча команда: Енн МакКлейн і Христина Кох.

Подія заплановано на 29 березня і стане «першою в історії космічної місією, яку виконають виключно жінки». З Землі польотом буде керувати Мері Лоуренс, а за пульт управління встане Джекі Кейги.

Енн МакКлейн на МКС

Новий екіпаж прибув на станцію 15 березня. Пілотований корабель Союз МС-12 доставив на орбіту росіянина Олексій Овчінін, а також американців Ніка Хейга і Христину Кох.

На МКС їх зустріли росіянин Олег Кононенко, американка Енн Макклейн і канадець Давид Сен-Жак.

Таким чином, екіпаж МКС знову повернувся до повноцінного складом із шести чоловік. Зазвичай три члени екіпажу залишаються на станції тільки на час коротких перезмінок, коли один корабель вже повернувся на Землю, а інший ще не прибув на станцію.

Але цей порядок порушився через аварії Союзу МС-10, який намагався доставити на МКС Овчинина і Хейга ще в жовтні 2018 року, але зазнав невдачі і приземлився в казахстанському степу через 20 хвилин після початку польоту.

2 березня американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила у космос перший приватний космічний корабель багаторазового використання Dragon-2 (Crew Dragon). Вже в 2019 році NASA планує здійснювати запуски апарату Crew Dragon з екіпажем. Таким чином, монополія Росії на доставку астронавтів і вантажів на МКС буде припинена.

Нагадаємо, NASA опублікувало відео стикування Crew Dragon до МКС.

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