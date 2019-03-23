Лікар назвав головну причину жіночих проблем: про це потрібно знати

Лікар-гінеколог із 25-річним стажем, розповів, що особливо негативно впливає на жіноче здоров’я.

Куріння приносить шкоду всьому організму, особливо б’є по статевій системі і є одним з факторів жіночого безпліддя. Як повідомляє POLITEKA, про це у своїй колонці розповів лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, репродуктолог – лікар-акушер-гінеколог, лікар-гінеколог-онколог, лікар-хірург-онколог, завідувач відділенням хірургії мережі медичних центрів «Мати та дитина» Ярослав Вінярський.

За словами фахівця, для розвитку гармонійної особистості та підтримки здоров’я в цілому найголовнішим фактором, як би банально це не звучало, є підтримка здорового способу життя.

Куріння приносить шкоду всьому організму і є одним з факторів жіночого безпліддя

«Але чомусь люди настанови лікарів про шкоду фаст-фуду, газованих напоїв, алкоголю та куріння пропускають повз вуха. А адже неякісна їжа і велика кількість синтетичних компонентів у напоях з великим ступенем вірогідності можуть стати канцерогенними факторами, що спровокували розвиток злоякісних процесів, — розповів Ярослав Вінярський.

За його словами, для жінок найбільш згубною пристрастю є куріння. Воно приносить шкоду всьому організму і особливо б’є по статевій системі. Куріння – один з факторів жіночого безпліддя.

Важлива для хорошого самопочуття і регулярне статеве життя. Замінити її нічим не можна. За допомогою фізичної розрядки людина отримує і її емоційну складову: знижується загальний рівень стресу, і організм краще протистоїть негативним впливам.

Важлива для хорошого самопочуття і регулярне статеве життя

«І хоча достеменно не з’ясовано, чи впливає частота статевих контактів на розвиток онкозахворювань, але вже точно відомо, що регулярні заняття любов’ю і розрядка після них позитивно впливають на здоров’я статевих органів у жінок», — зазначив лікар.

Раніше повідомлялося, що вченим вдалося з’ясувати, який вплив на жіноче і чоловіче здоров’я надає шлюб. Так, дослідники виявили і позитивні, і негативні аспекти. Стаття була опублікована в науковому видавництві Science. У ній йдеться про те, що шлюб на жіноче здоров’я впливає позитивно. Згідно з дослідженням стало ясно, що після заміжжя жінки менше реагують на стресові ситуації і рідше страждають від серцево-судинних захворювань.

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Але разом з тим, жінки, перебуваючи у шлюбі, частіше відчувають тривожний стан, дратівливість. А у випадку, якщо жінка старша за чоловіка, то це факт може скоротити тривалість її життя.

Що стосується чоловіків, то дослідники виявили, що для чоловіків шлюб подовжує життя як мінімум на сім років. Одружені чоловіки частіше обстежуються і частіше вчасно звертаються до лікарів у разі захворювання. Вчені бачать в цьому благотворний вплив жіночої уваги.

У той же час, в шлюбі чоловіки нерідко набувають зайву вагу, що може негативно позначатися на стані серця. Крім того, сімейні сварки сприяють перепадів тиску у чоловіків.

Нагадаємо, що вчені з’ясували, на скільки років старіють жінки після пологів.

Раніше Hyser повідомляв, що вчені розповіли про вплив сексизму на жіноче здоров’я.

Також Hyser писав, що дослідники поділилися диво-засобом від раннього старіння і пояснили причини в’янення жіночої краси.