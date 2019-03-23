Чоловік напав на священика з ножем прямо під час меси: перші подробиці

У мережі з’явилися жорсткі кадри нападу на католицького священика під час богослужіння в ораторії Святого Йосифа на горі Мон-Руаяль в канадському Монреалі.

Інцидент стався в п’ятницю, 22 березня. Батько Клод Гру отримав серію ножових поранень і був доставлений в лікарню, загрози для його життя немає, інформує OBOZREVATEL.

При цьому на кадрах видно, як до священика підбігає чоловік і б’є його ножем. Нападник затриманий, мотиви зловмисника поки що не озвучуються.

Батько Клод Гру отримав серію ножових поранень і був доставлений в лікарню

Раніше повідомлялося, що невідомі з гвинтівками увірвалися в храм відкрили стрілянину по людям. Невідомі влаштували розстріл у двох храмах, де перебували люди. Поліція повідомила про значну кількість убитих і поранених. Четверо підозрюваних заарештовані, поки не ясно, скільки людей взяли участь в нападі.

Так, повідомляється, що в новозеландському місті Крайстчерч скоєно збройний напад на дві мечеті. На момент початку стрілянини в одному з будинків було близько трьохсот осіб, які відвідали обідню молитву. Серед них є діти.

Нападник затриманий, мотиви зловмисника поки не озвучуються

Свідки події повідомляють про велику кількість жертв, але точної інформації ще немає. Вони розповідають про те, що бачили стікали кров’ю людей у мечеті. Ці повідомлення поки офіційно не підтверджені. Поліція просить жителів міста триматися подалі про події району і по можливості не виходити на вулиці.

В ході поліцейської операції вилучено саморобні вибухові пристрої, вогнепальна зброя і боєприпаси. Судячи з кількості виявленого зброї, кажуть експерти, напади на мечеті було ретельно підготовлено.

«Це один із самих чорних днів в історії Нової Зеландії», — заявила прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерна. Крім того, вона назвала цей напад безпрецедентним актом насильства в історії країни.

Пізніше з’ясувалося, що одним із стрільців, які відкрили вогонь у двох мечетях у місті Крайстчерч в Новій Зеландії, був 28-річний австралієць Брентон Таррант.

ПриватБанк атакують шахраї: як убезпечити свої гроші

Економіка

За інформацією місцевих ЗМІ, нападник склав маніфест і транслював напад. Пряма трансляція розстрілу почалася, коли нападник поїхав до мечеть Аль-Нур на Дінс-авеню, припаркувавши свою машину на прилеглій дорозі.

У 37-сторінковому маніфесті, опублікованому в Інтернеті, Брентон Таррант розповів, ким він був і чому він зробив бійню в мечеті Крайстчерча. Він сказав, що для нападу у нього була антиісламська мотивація, але за походженням це були антиімміграційні, анти-етнічні погляди.

Нагадаємо, що в Києві ромки з ножами напали на жінку прямо біля поліції.

Раніше Hyser повідомляв, що в Гідропарку п’яні відпочиваючі напали з ножем на чоловіка.

Також Hyser писав, що злочинці з ножем вимагали від українського веб-дизайнера 6 млн гривень в биткоинах.