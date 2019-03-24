Правоохоронці затримали учасників великої мережі з продажу наркотиків

Співробітники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України затримали учасників розгалуженої організації, яка займалася продажем наркотичних засобів за криптовалюту через інтернет ресурси і месенджери.

Луценко повідомив, що в організацію з продажу наркотиків входило до тисячі учасників. Під час обшуків у них було вилучено близько 10 млн доларів США, зброю і наркотики.

«Організатори створили мережу наркокур’єрів, заставників, створювали криптокошельки і акаунти на криптобиржах. Силовий підрозділ організації займалося рекетом, фізичним насильством у відношенні конкурентів. Членів своєї організації карали відрубуванням пальців», — заявив генпрокурор.

Повідомляється, що 20 організаторів наркосети отримали запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або заставу у 100 млн гривень, 300 млн гривень, а також 349 млн гривень. Також ще 4 підозрюваних отримали арешт без можливості внесення застави.