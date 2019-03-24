В Одесі “мінували” міжнародний автовокзал: порушнику світить до трьох років

В Одесі затримано та взято під варту зловмисника, який заявив про нібито замінування Міжнародного автовокзалу.

Анонімне повідомлення про мінування надійшло до поліції 22 березня.

“З будівлі автовокзалу та прилеглої до нього території було евакуйовано близько 70 пасажирів та персонал вокзалу, автотранспорт було відведено на безпечну відстань. Під час перевірки території вибухових пристроїв виявлено не було, установа відновила свою роботу”, – повідомили в поліції.

У скоєнні вказаного кримінального правопорушення було викрито та затримано раніше засудженого 45-річного мешканця Овідіопольського району.

“Чоловік пояснив свій вчинок тим, що перебуваючи під впливом алкоголю у нього виникло бажання пожартувати”, – зазначили в поліції.

Правопорушнику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК україни (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності), його затримано та поміщено до ІТТ. Слідство у справі триває.