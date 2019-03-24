Дев’ятирічна дівчинка під Дніпром допомогла затримати банду грабіжників, які зухвало увірвалися в її будинок

Зловмисники в Дніпропетровській області «обчистили» приватний будинок, в якому знаходився дев’ятирічна дитина.

Про це 22 березня написав у своєму Facebook заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

«Кілька днів тому в Дніпропетровській області було скоєно жахливий злочин – розбійний напад на приватне домоволодіння. Коли в будинок входив дев’ятирічна дитина, невідомі в балаклавах зі зброєю забігли в нього і, погрожуючи дівчинці, забрали телевізор, гроші з гаманця, цінні ювелірні вироби», — розповів він.

Дівчинка розповіла, що грабіжники втекли на машині з «мигалками». Для їх затримання поліція оголосила операцію «Сирена». Правоохоронцям вдалося затримати злочинців за прикметами, наданими дитиною.

«Злочинцями виявилися охоронці приватної охоронної фірми, які на спеціальному автомобілі Dacia з жовтими проблисковими маячками та написом «Охорона» повинні були виконувати функції з охорони майна громадян та компаній, але замість цього вони просто грабували громадян», — додав Аброськін.