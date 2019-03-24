У Мережі з’явився топ українського YouTube за тиждень: хто в лідерах

Хіти YouTube: перший україномовний трек групи «Час і Скло», неординарний кліп росіян Little Big до хітової SKIBIDI і дещо новеньке зі світу кіно.

Портал OBOZREVATEL опублікував підбірку найпопулярніших YouTube-релізів цього тижня в українському сегменті.

Час і Скло — «Дім»

Одна з найпопулярніших гуртів України «Час і Скло» випустила на цьому тижні свій перший україномовний трек «Дім». Так, в історії групи вже була пісня українською — саундтрек до мультфільму «Викрадена принцеса». Що ж стосується нової композиції, вона офіційно зайняла своє місце в дискографії колективу і ось-ось збере на YouTube свій перший мільйон.

Трек «Дім» групи «Час і Скло» ось-ось збере на YouTube свій перший мільйон

LITTLE BIG — SKIBIDI

Російська група Little Big випустила на цьому тижні нову версію SKIBIDI, яка міцно закріпилася у вкладці популярного контенту на YouTube. На відео музиканти виконали новий танець, який, судячи з реакції в мережі, глядачам припав до душі.

Артур Пирожков — «Зачепила»

Співак та шоумен Артур Пиріжків у цьому місяці представив в мережі свій новий кліп до пісні «Зачепила». За сюжетом, артист виступає в ролі прекрасного принца і приміряє на ноги безлічі претенденток величезну туфельку, але ніяк не може знайти ту, яку шукає. На відеохостингу Ролик уже зібрав понад 12 млн переглядів.

«Месники. Фінал»

Компанія Marvel порадувала своїх фанів новим трейлером картини «Месники: Фінал». Примітно, що ролик наполовину складається з уривків попередніх фільмів киновселенной: «Залізної людини», «Капітан Америка» і «Війни нескінченності». Головним інтригуючим моментів відео виявилося поява в сюжеті супергероїні Капітана Марвел. Вона, як того очікують шанувальники, допоможе Месникам перемогти лиходія Таноса, який вже встиг знищила половину Всесвіту в попередній частині фільму.

Компанія Marvel порадувала своїх фанів новим трейлером картини «Месники: Фінал»

«Дуже дивні справи-3»

Стриминговый сервіс Netflix опублікував дебютний трейлер третього сезону фантастичного серіалу «Дуже дивні справи». Схоже, проект має всі шанси увійти в список найпопулярніших в цьому році. На відеохостингу новий трейлер всього за два дні зібрав понад 17 млн переглядів.

«Історія іграшок-4»

Студія Pixar представила в мережі повноцінний трейлер довгоочікуваного анімаційного фільму «Історія іграшок 4». На великі екрани мультфільм вийде 21 червня 2019 року. Четверта частина популярної франшизи оповідає про новій іграшці Forky, яку дівчинка Бонні самостійно зробила з ложки. Однак персонаж з фразою «я не іграшка» намагається втекти. Але лялька-ковбой Вуді Прайд заважає це зробити.

Раніше повідомлялося, що в Мережі з’явилося відео кримчан, які моляться на Путіна. Відповідний інцидент стався в окупованому Криму, куди Володимир Путін приїхав на честь п’ятої річниці анексії українського півострова. Кадри були опубліковані в мікроблозі Twitter під назвою «Кремлівський пул РИА».

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Технології

Так, на опублікованих кадрах у соцмережі видно, як під час виступу Володимира Путіна одна із слухачок почала хреститися.

«У Криму моляться на Путіна, образно кажучи. А деякі — хрестяться. І ось це вже не фігура мови», – йдеться у підписі до опублікованого в соцмережі Twitter відео. Однак, не всі користувачі соціальної мережі прийшли в захват від побаченого, як це зробили наближені до Володимира Путіна пропагандисти.

«Куди котиться світ?», «Божевілля», «Як добре, що вас так мало…а скоро і зовсім не стане…це просто щастя, що недовго нам залишилося мучитися», — пишуть вони у коментарях під відеороликом.

Нагадаємо, що в Мережі з’явилося відео, як собака заколисує дитину.

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Також Hyser писав, що в Мережі з’явилося унікальне відео роботів-паркувальників в аеропорту.