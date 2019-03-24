Кім Чен Ин звільнив фотографа: що сталося

Фотографа Кім Чен Ина звільнили і виключили з партії, тому що він поблизу знімав північнокорейського лідера.

Мова йде про чоловіка на прізвище Ри, який працював у Korean Art Film Studio, інформує Новий час.

Повідомляється, що Рі порушив правило зйомки лідера КНДР у день виборів у Верховне народне зібрання Північної Кореї. Фотограф підійшов до Кім Чен Ина ближче, ніж на два метри, що заборонено. Кіностудія розцінила ці дії як «антипартійна акт, спрямований на підрив гідності партії» і звільнила свого співробітника.

Фотограф підійшов до Кім Чен Ина ближче, ніж на два метри, що заборонено

Раніше повідомлялося, що в Північній Кореї виявили секретну базу ядерних ракет. База є одним з 20 не заявлених північнокорейським урядом місць зберігання ракет.

У Північній Кореї розслідувачі виявили таємну базу балістичних ракет. Про це в понеділок, 21 січня, повідомляє Голос Америки ” з посиланням на доповідь Beyond Parallel, що фінансується Центром стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Кіностудія розцінила ці дії як «антипартійна акт

У доповіді наголошується, що база є одним з 20 не заявлених північнокорейським урядом місць зберігання ракет. На неї також не поширюється дія договору з денуклеаризації між США і КНДР, так як про існування цього місце не було оголошено. Повідомляється, база служить штабом для ракетної бригади стратегічних сил Nodong.

Також з’явилася інформація про те, що в червні 2018 року відбувся історичний саміт президента США і лідера КНДР в Сінгапурі. За підсумками переговорів сторони підписали спільний документ, згідно з яким США надають КНДР гарантії безпеки, а Північна Корея бере на себе зобов’язання щодо денуклеаризації.

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Однак, пізніше повідомлялося, що КНДР продовжує вести розробки ракетних озброєнь, незважаючи на офіційні заяви про їх припинення.

Нагадаємо, що незадовго до зустрічі Кім Чен Ина з Дональдом Трампом у КНДР намагалися нелегально провести велику партію алкоголю.

Раніше Hyser повідомляв, що росіяни принесли до могили радянського диктатора Йосипа Сталіна у Москві рекордна кількість гвоздик в день його народження.

Також Hyser писав, що Північна і Південна Кореї відновили залізниці.