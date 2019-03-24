NASA зробила сенсаційне відкриття: на Марсі виявлена унікальна знахідка

Кадр, на якому зафіксований об’єкт, що нагадує людину, був зафіксований на Марсі за допомогою робота космічного агентства Opportunity.

Експерти NASA впевнені в тому, що їх марсохід зміг відшукати і зафіксувати на знімку «мумію», яка дуже нагадує фігуру людини. Нагадуємо, дивний об’єкт був виявлений на Марсі, пише POLITEKA.

На фото Google Earth, отримане з допомогою робота, можна дійсно побачити якийсь об’єкт, який при детальному розгляді нагадує подобу людського силуету. Він має досить масивне тіло, дві ноги і руки, довжина яких приблизно така ж, як і у людини. Також схожими є обриси голови.

Марсохід зміг відшукати і зафіксувати на знімку «мумію», яка дуже нагадує фігуру людини

Користувачі соціальних мереж висловили свою думку, що призвело до появи різних версій. Вони впевнені в тому, що на Марсі проживали колись давно істоти, які нагадували за своїм зовнішнім виглядом людини. Частина користувачів стверджують, що це всього лише природно образовавшаяя статуя з каменів. Ще деякі люди припустили, що зображений на знімку об’єкт, може виявитися трупом якоїсь невідомої істоти.

Незважаючи на величезну кількість самих різних думок, користувачі Інтернету згодні з тим, що, можливо, на Марсі колись були умови, в яких могли існувати живі організми. З іншого боку, цей факт навіть частково не був підтверджений вченими.

Можливо, на Марсі колись були умови, в яких могли існувати живі організми

Раніше повідомлялося, що вчені виявили на Марсі сліди древніх річок. Європейське космічне агентство (ESA) відправить на марс спеціальну місію для підтвердження своїх здогадок. ESA опублікувало фотографію поверхні загадкової Червоної Планети. Сенсацією стало те, що на фотографії чітко видно сліди річок, які близько чотирьох мільйонів років тому років текли по поверхні Марса.

І хоч сьогодні на цій планеті сухо і холодно, дослідники з упевненістю заявляють, Що раніше там було все зовсім по-іншому. Так, експерти стверджують, що клімат на Марсі був теплим і вологим. З цього напрошується висновок – на планеті постійно була вода. Вченим вдалося виявити сліди древніх річок.

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Технології

Нагадаємо, що супутник ESA сфотографував «сині» пилові вихори на поверхні Марса.

Раніше Hyser повідомляв, що астрономи знайшли на Марсі предмет невідомого походження.

Також Hyser писав, що жителі Марса і Венери вже побували на Землі.