Huawei розкрила інформацію про своєму новому флагмані: презентують наступного тижня

Huawei продемонструвала дані свого флагманського телефону.

Мова йде про моделі P30, передає РБК-Україна. Відмінною особливістю буде чотири камери. Основна модель буде в сорок мегапікселів, яка має десятикратним зум-об’єктивом.

Флагаман від Huawei буде володіти покращеної нічний запису відео. Також у них є ширококутна зум-перспектива.

Також у моделі буде 15-дюймовий дисплей, а вдосконалену версію забезпечать майже сімнадцяти сантиметровим екраном.

У моделі буде процесор на сім ядер. Повноцінно анонс моделі буде через три дні.

Нагадаємо, нові смартфони від Xiaomi з’являться на ринку до липня цього року.

Мова йде про Mi A3 і Mi A3 Lite, передає Techno. За попередньою інформацією, у них буде сканер відбитків під екраном. А також фронтальні камери на тридцять два мегапікселі.

Експерти знайшли в прошивках свідоцтва трьох нових пристроїв, які Xiaomi тестує .

Новинка з’явиться на ринку до липня цього годаУ них є кодові назва pyxis, bamboo_sprout, а також cosmos_sprou. Достовірно відомо, що останні два Mi A3 і Mi A3 Lite, про першому поки нічого не відомо. Є припущення, що це буде MIUI версією однієї з двох моделей смартфонів.

Швидше за все, технічні новинки будуть мати три різні процесори, імовірно, це будуть варіації Snapdragon.

Нагадаємо, Redmi планує старт продажів чергової новинки вартістю 2700 гривень.

Мова йде про моделі Redmi 7 – смартфоні з високими можливостями за низькою вартістю.

Поки на ринку смартфонів виробники випускають вдосконалені пристрої вартістю від 1000 доларів, в бюджетному сегменті в основі лежить економія.

Ціна новинки досить демократична. За 2700 гривень покупець отримає мобільний пристрій з екраном в 6,26 дюйма і роздільною здатністю HD+ (1520 × 720 пікселів). Цим і пояснюється настільки низька вартість смартфона. Екран посилений міцним склом Corning Gorilla Glass 5. Зате батарея у смартфона дуже потужна – 4 тисячі маг. Камери також не особливо потужні 8-мегапіксельна фронтальна, і двухмодульной основна (12 і 2 мегапікселя).



Нагадаємо, Meizu 16s готовий до дебюту.

Як повідомляв Hyser, Xiaomi представила бездротові навушники Redmi AirDots.

Також Hyser писав, що Meizu засвітила в Мережі новий смартфон.