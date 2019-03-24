Складаний Samsung вперше показаний в Мережі: дебют вже скоро

Складаний смартфон Samsung показали на YouTube на «живому» прикладі.

Після презентації Samsung, на якій були продемонстровані новинки в лінійці Galaxy S10, був також показаний складається смартфон Galaxy Fold. Пресі навіть не дали його перевірити особисто, ретельно приховуючи його можливості і особливості конструкції до офіційного виходу в продаж. Але у Мережі з’явилося відео цієї роботи цього мобільного пристрою.

На відео показана модель для американського ринку під стільниковий оператор AT&T під назвою SM-F900U. Глядач може помітити першу кидається деталь в очі – помітний залом на місці вигину екрану. Також дуже помітний виріз у верхній правій частині екрану.

У Мережі з’явилося відео роботи цього мобільного пристрою

Втім, користувачів засумнівалися, що дана модель є реальним взірцем для ринку. Швидше за все в руки користувача потрапив один з ранніх прототипів Galaxy Fold, оскільки виробник навряд чи б випустив на ринок пристрій з таким помітним заломом на екрані.

Смартфон показали 20 лютого 2019 року, а у продажу модель з’явиться 26 квітня 2019 року в Сполучених Штатах, а в Європі – 3 травня 2019 року.

У продажу модель з’явиться 26 квітня в США, в Європі – 3 травня

Раніше повідомлялося, що Samsung Galaxy S10 випробували на міцність. Результати тесту виявилися невтішними. Фахівці страхової компанії SquareTrade роздобули всі три флагманські моделі лінійки Samsung Galaxy S10 і провели для них традиційний дроп-тест (коли пристрій кидають з різної висоти на тверду поверхню).

Всі три смартфона (Galaxy S10, S10+ і S10e) отримали серйозні пошкодження після падіння на бетон з висоти людського зросту — 1,8 м. З обох сторін корпуси флагманів покриті захисним склом, але надійною «бронею» його назвати не можна: в результаті падіння на склі з’явилися тріщини, екран розбився, а на торцях і кутах були сколи.

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У молодшої версії при цьому перестав працювати дисплей, розбилася спалах і скло поверх основної камери. «Старші брати», незважаючи на тріщини, продовжували працювати.

Справедливості заради потрібно відзначити, що такі падіння не витримували і попередні покоління Galaxy S, iPhone Xs і iPhone Xs Max. Тому, віддавши за новенький гаджет всі свої заощадження, будьте акуратні і побережіть його. Далі співробітники SquareTrade мають намір перевірити на міцність складаний Samsung Galaxy Fold.

Нагадаємо, що Samsung Galaxy S10 почали працювати з перебоями.

Раніше Hyser повідомляв, що в Samsung Galaxy S10 виявлений черговий дефект.

Також Hyser писав, що з’явилися перші відгуки про бюджетному смертфоне Samsung Galaxy A30.