Черговий корабель НАТО зайшов в Одесу



У суботу вранці в Одеський морський торговий порт зайшов корабель НАТО — у 16-го причалу морвокзалу пришвартувався французький тральщик M653 Capricorne. Про це повідомляє «Думська».



«Корабель пройшов чорноморськими протоками і увійшов у Чорне море 21 березня. Це вже другий візит корабля НАТО нечерноморской країни в наше місто в цьому році. Першим 25 лютого заходив американський ракетний есмінець DDG75 Donald Cook», — йдеться в повідомленні.



До одеського берега причалив французький тральщик M653 Capricorne / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ



Як зазначає ЗМІ, мета заходу — підтримка двостороннього співробітництва у військово-морській сфері і безпеки на морі. Корабель пробуде в Одесі до 26 березня.



У рамках візиту заплановані навчання з кораблями ВМСУ за програмою PASSEX.