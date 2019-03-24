Майбутнє світу: прогноз до 2099 року відомого футуролога

Технічний директор Google і найвідоміший технологічний футуролог Рей Курцвейл виступив на початку цього року з черговою порцією передбачень. Будучи одним з головних дослідників сучасних досягнень в області штучного інтелекту, Курцвейл публікує свої прогнози з 1990-х років, багато з них стали академічними. Але якщо ще п’ять років тому він частіше оперував довгими періодами (2030-ті, 2040-ті роки), то останнім часом в передбачення вченого з’явилася хронологічна стрункість. Можливо, на точність вплинула його робота в найбільшої інтернет-компанії, де футуролог опинився на передовій багатьох інноваційних розробок.







Курцвейл ніби запрошує взяти участь в інтелектуальній грі і зібрати пазл – картину майбутнього з його старих і нових прогнозів. Якщо зібрати всі прогнози, зроблені за 20 років в книгах, блогах, інтерв’ю та лекціях, можна помітити, що майбутнє з 2019 по 2099 рік вчений розписав буквально за роками.



2019 – Проводи та кабелі для персональних і периферійних пристроїв будь-якої сфери підуть у минуле.



2020 – Персональні комп’ютери досягнутий обчислювальної потужності, порівнянної з людським мозком.



2021 – Бездротовий доступ до інтернету покриє 85% поверхні Землі.



2022 – В США і Європі будуть прийматися закони, які регулюють відносини людей і роботів. Діяльність роботів, їх права, обов’язки та інші обмеження будуть формалізовані.



2024 – Елементи комп’ютерного інтелекту стануть обов’язковими в автомобілях. Людям заборонять сідати за кермо автомобіля, не обладнаного комп’ютерними помічниками.



2025 – Поява масового ринку гаджетів-імплантантів.



2026 – Завдяки науковому прогресу, за одиницю часу ми будемо продовжувати своє життя на більше часу, ніж минуло.







2027 – Персональний робот, здатний на повністю автономні складні дії, стане такою ж звичною річчю, як холодильник або кавоварка.



2028 – Сонячна енергія стане настільки дешевою і поширеною, що буде задовольняти всієї сумарної енергетичної потреби людства.



2029 – Комп’ютер зможе пройти тест Тьюринга, доводячи наявність у нього розуму в людському розумінні цього слова. Це буде досягнуто завдяки комп’ютерній симуляції людського мозку.



2030 – Розквіт нанотехнологій в промисловості, що призведе до значного здешевлення виробництва всіх продуктів.



2031 – 3D-принтери для друку людських органів будуть використовуватися в лікарнях будь-якого рівня.







2032 – Нанороботи почнуть використовуватися в медичних цілях. Вони зможуть доставляти живильні речовини до клітин людини і видаляти відходи. Вони також проведуть детальне сканування людського мозку, що дозволить зрозуміти деталі його роботи



2033 – Самокеровані автомобілі заповнять дороги.



2034 – Перше побачення людини з штучним інтелектом. Фільм «Вона» в удосконаленому вигляді: віртуальну кохану можна обладнати «тілом», проектуючи зображення на сітківку ока, – наприклад, з допомогою контактних лінз або окулярів віртуальної реальності.



2035 – Космічна техніка стане досить розвиненою, щоб забезпечити постійний захист Землі від загрози зіткнення з астероїдами.



2036 – Використовуючи підхід до біології, як до програмування, людству вперше вдасться запрограмувати клітини для лікування хвороб, а використання 3D-принтерів дозволить вирощувати нові тканини і органи.



2037 – Гігантський прорив у розумінні таємниці людського мозку. Будуть визначені сотні різних субрегіонів зі спеціалізованими функціями. Деякі з алгоритмів, які кодують розвиток цих регіонів, будуть розшифровані і включені в нейронні мережі комп’ютерів.



2038 – Поява роботизованих людей, продуктів трансгуманистичных технологій. Вони будуть обладнані додатковим інтелектом (наприклад, орієнтованим на конкретну вузьку сферу знань, повністю охопити яку людський мозок не здатний) і різноманітними опціями-імплантантами – від очей-камер до додаткових рук-протезів.



2039 – Наномашини будуть імплантуватися прямо в мозок і здійснювати довільний введення і виведення сигналів з клітин мозку. Це призведе до віртуальної реальності «повного занурення», яка не потребує ніякого додаткового обладнання.



2040 – Пошукові системи стануть основою для гаджетів, які будуть імплантуватися в людський організм. Пошук буде здійснюватися не тільки за допомогою мови, але і за допомогою думок, а результати пошукових запитів будуть виводитися на екран тих же лінз або окулярів.



2041 – Гранична пропускна здатність інтернету стане у 500 млн разів більше, ніж сьогодні.



2042 – Перша потенційна реалізація безсмертя – завдяки армії нанороботів, яка буде доповнювати імунну систему і «вичищати» хвороби.



2043 – Людське тіло зможе приймати будь-яку форму, завдяки великій кількості нанороботів. Внутрішні органи будуть замінювати кібернетичними пристроями набагато кращої якості.



2044 – Небиологический інтелект стане в мільярди разів більше розумним, ніж біологічний.



2045 – Наступ технологічної сингулярності. Земля перетвориться в один гігантський комп’ютер.



2099 – Процес технологічної сингулярності поширюється на всю Всесвіт.