Добу на Донбасі: три обстрілу, втрат немає

Обстріли були біля села Богданівка і поблизу селища Золоте-4. З початку поточної доби обстрілу позицій українських військ не зафіксовано.

За минулу добу сепаратисти здійснили три обстрілу позицій Збройних сил України на Донбасі – жертв і поранених немає. Про це йдеться в ранковій зведенні на сторінці Операції Об’єднаних сил в Facebook в неділю, 24 березня.

Військові повідомили, що сепаратисти (в смузі дій оперативно-тактичної групи «Схід») двічі обстріляли українських військових: «зі стрілецької зброї — в районі населеного пункту Степове; з великокаліберних кулеметів — поблизу села Богданівка.

“У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” ворог здійснив один обстріл наших позицій з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 і станкового протитанкового гранатомета поблизу селища Золоте-4″, – уточнили в штабі.

У повідомленні зазначено, що підрозділи радянських давали адекватну відповідь, в результаті чого було знищено п’ятеро і поранений один сепаратист.

«З початку поточної доби обстрілу позицій наших військ не зафіксовано», – додали в штабі ООС.