У Діснейленді в Парижі виникла паніка серед відвідувачів

В результаті інциденту жертв і постраждалих немає.



Відвідувачі парку розваг в Парижі влаштували невелику тисняву, прийнявши шум несправного ескалатора за напад терористів.

“Представник поліції розповів, що відпочиваючі в паризькому Діснейленді помилково прийняли гуркіт несправного агрегату за звуки пострілів”, – йдеться в повідомленні.

Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що це була помилкова тривога, і ніякої загрози громадянам подія не несло. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Офіційні представники паризького Діснейленду поки не відповіли на запит про коментарях з приводу того, що сталося.