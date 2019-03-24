Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Діснейленді в Парижі виникла паніка серед відвідувачів

24.03.2019

В Диснейленде в Париже возникла паника среди посетителейВ результаті інциденту жертв і постраждалих немає.

Відвідувачі парку розваг в Парижі влаштували невелику тисняву, прийнявши шум несправного ескалатора за напад терористів.

“Представник поліції розповів, що відпочиваючі в паризькому Діснейленді помилково прийняли гуркіт несправного агрегату за звуки пострілів”, – йдеться в повідомленні.

Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що це була помилкова тривога, і ніякої загрози громадянам подія не несло. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Офіційні представники паризького Діснейленду поки не відповіли на запит про коментарях з приводу того, що сталося.

Читайте також:   Кабмін обговорить виділення коштів на допомогу В'єтнаму в боротьбі з інфекціями
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *