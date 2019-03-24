У Києві під час вибуху гранати загинув чоловік

На місце події крім поліції і вибухо-технічної лабораторії приїхала і швидка допомога.

У Голосіївському районі Києва за адресою проспект Науки, 11 в одній з квартир 9-поверхового будинку стався вибух. В результаті інциденту, який стався пізно ввечері в суботу, 23 березня, загинув чоловік, повідомляють СтражиЭспрессо.

Як розповіли сусіди, вони почули вибух на четвертому поверсі і коли вийшли в під’їзд, то побачили, як з однієї з квартир вибігла жінка і зникла у невідомому напрямку.

«Коли зайшли в приміщення, то зустріли жахливу картину: коридор був скалічений від вибуху, а на підлозі лежало тіло чоловіка 40-45 років у калюжі крові обличчям вниз», – повідомляє ЗМІ.

Як стверджують сусіди, вибух спричинила граната.