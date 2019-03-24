Влада Венесуели заявила про викрадення $30 млрд

Крадіжка коштів з міжнародних рахунків республіки здійснювалась за вказівкою Вашингтона, стверджує венесуельський міністр зв’язку.

Міністр зв’язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес повідомив, що за останні два місяці з закордонних рахунків республіки було викрадено понад 30 мільярдів доларів. Про це він заявив в суботу, 23 березня, на прес-конференції в Каракасі, передає державний телеканал VTV.

За даними чиновника, крадіжка венесуельських коштів здійснюється за вказівкою Вашингтона. Більше мільярда доларів вже переведені на особисті рахунки опозиціонерів.

«Відбувається вивіз активів, які Венесуела має в різних банках. Все це здійснюється за наказом адміністрації (президента США Дональда) Трампа», − підкреслив Родрігес.

За даними міністра, кошти опозиціонерам пішли з рахунків Венесуели в міжнародних банках «для фінансування тероризму проти країни».

Цю операцію координує штаб, в який входять Хуан Гуайдо, проголосив себе тимчасовим президентом, один з лідерів опозиції Леопольд Лопес, затриманий радник Гуайдо Роберто Марреро, представник венесуельського парламенту в США Карлос Веккьо і інші.

Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа «викрала» у країни п’ять мільярдів доларів, які влада планувала витратити на купівлю ліків за кордоном.

Нагадаємо. 21 січня у Венесуелі розпочалися масові протести проти Мадуро.