У Києві сталася пожежа в триповерховій будівлі, є постраждалі

У Києві на Дарниці сталася пожежа – горіла триповерхова будівля, в результаті чого постраждали три людини.

Займання сталося за адресою вулиця Юрія Шевельова, 100 в покинутому триповерховій будівлі, а горіло одночасно в трьох місцях.

Як стало відомо, бездомні вирішили розвести відразу не один багаття для зігріву, але вогонь поширився на велику кількість сміття і почалася пожежа.

У результаті один із винуватців самостійно прибіг в пожежну частину, яка знаходиться поруч і повідомив рятувальників про інцидент.

Співробітники ДСНС оперативно прибули за адресою та повністю ліквідували загорання. За словами рятувальників, раніше в будівлі знаходився дитячий садок, але вже тривалий час воно пустує і бездомні часто випадково влаштовують там пожежі.

На місце події прибули медики, які на місці надали допомогу трьом постраждалим і їх госпіталізували.