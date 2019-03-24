Базу “Миротворця” поповнили одіозні пропагандисти “російського світу”

У базу сайту “Миротворець” внесли ще двох російських пропагандистів – Ельдара Муртазіна і Оксану Челышеву. Про це йдеться на сайті myrotvorets.center. Так, базу “Миротворця” поповнив Ельдар Муртазін Вікторович – головний редактор сайту Mobile-review.

Він народився у Москві (Росія) 01.12.1975 року. Його помітили з-за антиукраиской пропаганди, поширення кремлівської пропаганди у вигляді так званого “російського світу” і виправдання анексії Криму.

Також в базу “Миротворець” потрапила Челишева Оксана Анатоліївна, яка народилася в Запоріжжі 05.03.1968 року. Зараз вона проживає в російському місті Нижній Новгород. Її звинувачують у маніпуляції суспільно значущою інформацією, а також антиукраїнській пропаганді. Крім того, Челишева бере участь в інформаційній спецоперації Росії.