В Одесі “мінували” міжнародний автовокзал

В Одесі затримано та взято під варту зловмисник, який повідомив про нібито замінування Міжнародного автовокзалу.

Про це повідомили в Приморському відділі поліції Одеси. Анонімне повідомлення про замінування надійшло в поліцію 22 березня.

“З будівлі автовокзалу та прилеглої території евакуювали близько 70 пасажирів та персонал вокзалу, автотранспорт був відведений на безпечну відстань. Під час перевірки території вибухових пристроїв виявлено не було, установа відновила роботу”, – повідомили в поліції. У скоєнні вказаного кримінального злочину був викритий та затриманий раніше судимий 45-річний житель Овідіопольського району.

“Чоловік пояснив свій вчинок тим, що, перебуваючи під впливом алкоголю у нього виникло бажання пожартувати”, – відзначили в поліції.

Правопорушнику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК україни (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності), він затриманий і поміщений в ІТТ. Слідство по справі триває.