Будемо вводити кримінальну відповідальність за продаж ліків без рецепта, — Супрун

Міністерство охорони здоров’я ініціює збільшення штрафів та запровадження кримінальної відповідальності за продаж ліків без рецепта.

Про це заявила в ефірі Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Зараз штраф за продаж ліків без рецепта становить 120 гривень, втім, багато аптеки нехтує цим, зазначила Супрун.

«Для них це дешевше, щоб мати бізнес, ніж дотримуватися закону. Зараз Держлікслужба розробляє зміни в закон. І ми підвищуємо цей штраф. І ми також будемо ставити кримінальну відповідальність за те, що видають ліки без рецепту», — сказала виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я.

Особливу увагу Супрун звернула на вільний продаж антибіотиків. Неправильне застосування вона назвала «великою проблемою», яка призвела до великої кількості хворих туберкульозом та іншими хворобами. Вони вже не можуть лікуватися антибіотиками, оскільки мають стійкість до них, пояснила керівниця МОЗ.

«Ми минулого тижня на засіданні Кабміну прийняли нашу нову стратегію, щоб боротися саме з цим. І в цьому є вимога підвищення кримінальності і штрафів на видачу антибіотиків. І це не тільки для людей, а це також стосується тварин. Також антибіотики часто використовують у сільському господарстві. І ми будемо це контролювати. Краще, щоб люди не могли мати такий вільний доступ, тому що в більшості не потрібно лікуватися антибіотиками, як вірусне захворювання можна пройти без антибіотиків», — зазначила Супрун.

ВООЗ рекомендує використовувати антибіотики тільки за призначенням лікаря (а лікарям — розумно їх призначати) і завжди повністю проходити курс лікування, а не зупиняти прийом антибіотиків відразу після поліпшення самопочуття.

Важливо не намагатися лікувати вірусні захворювання антибіотиками, вакцинуватися, зміцнювати власний імунітет і ретельно дотримуватися правил гігієни, рекомендує ВООЗ.