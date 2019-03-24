Меблі літала: з’явилися моторошні кадри з потерпілого крах лайнера Viking Sky

У мережі з’явилися кадри, які вдалося відзняти комусь з пасажирів або членів екіпажу на борту круїзного судна Viking Sky, яке зазнало аварії біля берегів Норвегії.

Так, відео опублікував телеканал ABC News. На ньому видно, що із-за шторму лайнер почав розгойдувати в різні сторони. При цьому меблі буквально «літала». Також завалився стелю і зачепив одну з пасажирок.

За бортом можна помітити бурхливі хвилі.

З’явилися і інші кадри. Їх зняли з вертольота. На них можна побачити, як проходить евакуація. В операції беруть участь чотири рятувальні вертольоти. Щонайменше 87 осіб були евакуйовані, вісім з них отримали травми.



