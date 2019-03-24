Китай побудує плавучі атомні станції

Плавуча атомна електростанція — це морська платформа, на якій розташований невеликий за розмірами ядерний реактор для живлення острівців і морських бурових платформ, які в силу віддаленості можуть не мати доступу до берегових мереж. За словами глави китайського Інституту ядерної енергетики Ло Ци, така станція не займає багато місця, захищена від землетрусів і безпечна для навколишнього середовища.

Аналітики пов’язують проект по розробці морських атомних електростанцій з ініціативами Пекіна мілітаризації і «колонізації» Південно-Китайського моря і перетворенню його великих вод в «китайське озеро». В минулому році китайські газети повідомляли, що дослідний зразок вже перебував на випробуванні біля узбережжя східної китайської провінції Шаньдун. За інформацією Qilu Evening News, перша плавуча ядерна енергетична платформа обійдеться в 2,1 мільярда доларів, стане морехідної і буде введена в експлуатацію до 2021 року.

Мобільні ядерні реактори можуть живити багато штучні острови в Південно-Китайському морі. Адже передача електроенергії з материка буде дорогою, а звичайні дизельні генератори не зможуть задовольнити попит в умовах зростаючої чисельності місцевих солдатів, працівників і жителів. Вартість вироблення дизельного палива в морі становить два юаня за кіловат-годину, а вартість ядерної генерації — всього 0,9 юаня.

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На думку фахівців, Китаю в Південно-Китайському морі може знадобитися до 20 плавучих ядерних станцій для нових штучних територій, створених на рифах і мілководдях, особливо на архіпелагах Парасель і Спратлі, які вважаються об’єктом територіальних зазіхань Китаю та В’єтнаму, Філіппін, Малайзії, Тайваню. Ці реактори також можуть мати багато китайські бурові платформи в океані, щоб прискорити експлуатацію нафти, природного газу та інших корисних копалин.

За матеріалами Asia Times

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