Біля берегів Норвегії терпить лихо ще одне судно

Біля берегів Норвегії довелося евакуювати людей з другого зламався судна



Біля берегів Норвегії суховантаж Captain Hagland сів на мілину слідом за потерпілим круїзним лайнером Viking Sky. На борту суховантажу знаходяться дев’ять осіб.

Після надійшов сигнал лиха йому на допомогу вже вилетіли два вертольоти. Суховантаж отримав пошкодження двигуна і стоїть на якорі біля круїзного лайнера Viking Sky, в рятувальній операції якого він брав участь.

Відзначимо, в районі проведення рятувальної операції складні погодні умови. Спочатку хвилі відносили втратив хід круїзний лайнер в бік берега. Потім вдалося запустити один з двигунів, і ситуація нормалізувалася.