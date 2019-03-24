Супрун розповіла про ситуацію з туберкульозом, від якого в Україні щодня помирає 10 людей

Глава Моз Уляна Супрун повідомила, що в Україні ситуація з лікуванням туберкульозу останнім часом покращилася завдяки збільшенню закупівлі препаратів від цієї недуги. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, в Україні від туберкульозу щодня вмирають близько 10 осіб. «Україна повністю фінансує закупівлю ліків проти туберкульозу, а завдяки співпраці з міжнародними організаціями нам вдалося збільшити їх кількість майже в 40 разів», — повідомляє Супрун.

Наприклад, вона нагадала, що препарат «Лінезолід» міжнародні організації в минулому році закупили за ціною $0,27, а Моз України в 2014 році цей же препарат купував за $2,85. «Це в рази більше ліків, які ми зможемо надати пацієнтам безкоштовно», — додала Супрун.

Ще одна проблема в тому, – зазначає керівник Моз, що через тривале і безконтрольне використання антибіотиків у радянські часи Україна залишається однією з країн, де найбільш поширені стійкі до лікування форми хвороби. «Це важка форма туберкульозу, лікування якої є більш тривалим, складним і дорогим», — зазначає Супрун.

До того ж, за даними ВООЗ, близько 23% випадків захворювання в Україні не виявляються. Але головне, зазначає в. о. міністра охорони здоров’я, туберкульоз виліковний, навіть у більшості важких випадків. «Сьогодні українські пацієнти мають доступ до діагностики та якісного лікування. Якщо є свідчення лікаря, потрібно вчасно пройти діагностику і, в разі виявлення захворювання, почати безперервний прийом препаратів. Щоденне вживання ліків і регулярний контроль перебігу хвороби під наглядом лікарів — основна умова одужання», — пише Супрун.

У багатьох розвинених країнах, за її словами, вже відмовилися від практики тривалої госпіталізації з-за високого ризику перехресного зараження пацієнтів. Пацієнт-орієнтовані підходи, які зараз впроваджуються в Україні, передбачають, зокрема, перехід на амбулаторне лікування, якщо немає спеціальних застережень. Це допоможе розвантажити лікарні і створити гідні умови для тих пацієнтів, які обов’язково потребують стаціонарного лікування від туберкульозу.

«Ліквідація туберкульозу до 2030 року є спільним наміром всього людства. Україна може впоратися з цим завданням, якщо ми продовжимо вживати системні заходи», — впевнена Супрун. Вона зазначає, що для поліпшення ситуації із захворюванням Кабміном розроблено середньостроковий стратегічний документ — Загальнодержавна цільова програма протидії ТБ, яка зараз знаходиться на розгляді комітетів Верховної Ради.

«Системне втілення цієї програми на національному рівні допоможе кардинально змінити ситуацію з туберкульозом і врятувати життя тисяч людей», — додала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun