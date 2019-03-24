Президента закликали відправити Луценка у відставку після заяв на адресу Йованович

Чинний президент України Петро Порошенко має відреагувати на звинувачення генерального прокурора Юрія Луценка на адресу посла США в Україні Марі Йованович поданням на звільнення.

Про це заявив керівник Центру Протидії корупції Віталій Шабунін.

«Здивований, що у „списку Йованович“ виявилися Іванющенко, Кернес і Холодницький, але не було, наприклад, редакцій НВ і Радіо Свободи. Якщо на ранок понеділка від Порошенка не буде подання на звільнення Луценка, то він такий же геніальний дипломат, як і Янукович», — заявив він.

При цьому він нагадав, що в 2011 році адміністрація Віктора Януковича розгорнула брудну війну проти посла Франції, а в 2012 році проти посла ЄС в Україні.

«Тільки воістину „геніальний дипломат“ міг оголосити війну усією дипломатичною системі ключового союзника України у війні з Росією», — резюмував Віталій Шабунін.

Зазначимо, що пізніше Юрій Луценко заявив президенту Петру Порошенку про свою готовність подати у відставку з посади генпрокурора України з-за ситуації з американським послом.