Україна суттєво посилила кордон: росіяни вибухнули погрозами

На лінії російсько-українського кордону посилені заходи безпеки в зв’язку з підвищенням рівня загрози в період президентської кампанії та виборів президента України. Таку заяву зробив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

“…Там посилені прикордонні наряди як в пунктах пропуску, так і поза їх, проводяться також і інші заходи в контрольованих прикордонних районах іншими правоохоронними органами”, – уточнив він.

За його словами, ситуація на кордоні з Росією залишається досить напруженою, але контрольованою. Зокрема, прикордонники продовжують фіксувати випадки направлення завербованих російськими спецслужбами громадян України.

З початку 2019-го Держприкордонслужба відмовила у в’їзді на територію України понад 2 тис. громадян Російської Федерації. Російські пропагандистські ЗМІ тут же розтиражували цю заяву. Причому, в коментарях росіяни не поскупилися на загрози і панічні висловлювання. “

Звичайно, Росія буде нападати…!”, “Ну, які зміцнення проти бронетанкових дивізій при підтримці стратегічної авіації Росії, якщо вже дійде?” – пишуть вони.