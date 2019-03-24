У Києві чоловік посеред ночі скоїв жорстоке вбивство

24 березня у Голосіївському районі Києва чоловік зарізав свою дружину з-за того, що вона не дозволяла йому грати на ігрових автоматах.

Інцидент стався на вулиці Лятошинського, 14 поруч з ринком “Теремки-2” близько 01:30. Так, раніше судимий, 52-річний чоловік, який наніс смертельне ножове поранення своїй дружині, списавши вбивство на незнайомого “фраерка”.

Виявилося, що пара прожила разом 24 роки, у них є двоє спільних дітей: 16-річний хлопець та 21-річна дівчина. Жінка чекала на чоловіка, коли він перебував у в’язниці, але за його словами, у них часто траплялися конфлікти з-за її “пригод наліво”. Жили вони в будинку поруч з місцем події.

Чоловік розповів правоохоронцям, що вночі з 23 на 24 березня пішов у заклад з гральними автоматами, дружина в цей момент знаходилася в їх квартирі. Але через якийсь час роздратована жінка прийшла в заклад і почала з’ясовувати стосунки з чоловіком.

Після того, як вона висловила своє невдоволення, вийшла на вулицю і попрямувала у бік будинку. Чоловік нібито пішов за нею і, повернувши за поворот, побачив поруч з коханою невідомого, який помітивши чоловіка, втік. А жінка впала на землю та померла. Правоохоронців і “швидку” викликали перехожі. Але прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати факт смерті.

Чоловіка загиблої затримали і повідомили йому про підозру у вбивстві. Чоловік вів себе дуже спокійно, аргументувавши це тим, що він не плакав навіть на похоронах власної матері та всі емоції тримає в собі. Єдине, про що він просив не повідомляти про те, що трапилося синові, адже хлопчик цього просто не переживе.

Правоохоронці знайшли поряд з місцем інциденту закривавлений ніж, а передбачуваний зловмисник при допиті плутався у фактах і ще до того, як співробітники поліції виявили знаряддя вбивства, стверджував, що ніякого ножа не бачив і нічого не знає. На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група та медики. Всі деталі інциденту буде встановлювати слідство.