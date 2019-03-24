Суд вирішив відпустити на свободу бойовика «ДНР», хвалиться своїми «подвигами» в Донецькому аеропорту та Дебальцеве

Бойовик «ДНР» Роман Джумаев, воював у бандформуванні «Пятнашка»і стріляв у «кіборгів» і захисників Дебальцеве, на початку квітня може опинитися на волі, оскільки 23 березня суд вирішив не продовжувати арешт, повідомила маріупольський волонтер Галина Однорог в коментарі Вчасно.

Джумаев вперше був затриманий 18 вересня 2017 року в Мар’їнському районі, коли спробував перетнути лінію дотику з боку ОРДЛО, а на початку 2018 року Мар’їнський районний суд Донецької області відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовик був затриманий вже в грудні минулого року — за напад на поліцейського. На той момент він був власником незаконно встановленого торгового кіоску в Маріуполі.

На засіданні 23 березня прокуратура в черговий раз подала клопотання про відвід суддів, тому що саме вони випустили з-під варти Джумаєва в травні 2018 року, але суд навіть не став засмучувати це питання. Також залишилося без розгляд клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання бойовика під вартою.

Волонтер вважає, що відпускати обвинувачених за таким «важким» статей, які інкримінують Джумаєву — незаконно. Також вона звертає увагу на те, що засідання суду по справі бойовика, за дивним збігом обставин, проводилися саме тоді, коли у суду не приходили активісти. І, навпаки, кожен раз, коли до будівлі суду з’їжджалися громадські діячі, засідання під різними приводами, скасовувалися.

Одночасно активісти почали отримувати погрози з боку родичів бойовика. Самої Галини зателефонувала жінка, яка представилася матір’ю Романа Джумаєва.

«Мені зателефонувала мати Джумаєва і заявила, що вона зібрала на мене компромат, а також стала загрожувати моїм дітям. Вона сказала, що я теж мати і запитала, чи не боюся я, що з моїми дітьми щось трапиться», — розповіла волонтер.