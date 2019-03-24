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Активісти облили «кров’ю» під’їзд будинку, де живе Ситник

24.03.2019

23 березня активісти, які називають себе ветеранами АТО, біля будинку голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника облили червоною фарбою асфальт біля його під’їзду.

Учасники мітингу звинуватили Ситника в корупції на армії і зажадали його відставки і арешту.

Також активісти залишили біля під’їзду, де крім Ситника проживають і інші громадяни, дві свинячі голови і іржаві деталі, які уособлювали ті, які були закуплені за схемою Олега та Ігоря Гладковских.

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