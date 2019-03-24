Поворот в невстановленому місці: у Києві Ford з дитиною в салоні врізався у таксі з клієнтами

У неділю, 24 березня, в Києві на проспекті Перемоги сталося ДТП за участю двох автомобілів. На ділянці дорозі під Шулявським мостом зіткнулися Ford Sierra з маленькою дитиною в салоні і Chevrolet Lacetti служби таксі Uklon з клієнтами. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Аварія сталася близько 00:10.

Ford рухався по проспекту у бік центру і здійснив поворот в невстановленому місці, в цей момент Chevrolet їхав в протилежному напрямку. Так як водій не очікував, що хтось може виїхати зі зустрічки, він влетів в Sierra. Від удару Ford вилетів на узбіччя і отримав дуже сильні пошкодження, у Lacetti була розбита передня частина.

На щастя, ніхто з учасників події не отримав серйозних травм. Пасажирка автомобіля служби таксі забила ногу, а водій вдарився головою і скаржився на біль. Власник Sierra повідомив, що повертав, тому що не бачив знак. А правоохоронці зазначили, що перед світлофором висить цілих три дорожніх знаки, які попереджають, що поворот на даній ділянці заборонено. Але навіть після цього ДТП інші водії продовжували порушувати і створювати аварійні ситуації, за що співробітники поліції моментально їх зупиняли.

На проспекті Перемоги сталося утворилася пробка. Близько 00:40 вона розсмокталася і рух нормалізувався. На місці працювали патрульні і медики. Деталі того, що сталося, встановлюються.

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