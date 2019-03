У Норвегії терпить лихо круїзний лайнер (відео)

Круїзний лайнер Vikings Sky, який прямував з міста Тромсе у Ставангер, подав сигнал лиха 23 березня — з-за шторму біля судна відмовили двигуни, і воно почало дрейфувати до берега. Команді вдалося запустити один двигун і стати на якір у двох кілометрів від суші.

Всього на борту знаходилися 1373 людини. Більшість пасажирів — громадяни Великобританії і США.

Для порятунку пасажирів Vikings Sky було вирішено використовувати вертольоти. Вважається, що це самий безпечний спосіб евакуації в шторм. Одночасно пливло на допомогу туристам вантажне судно Hagland Captain також втратило хід, а дев’ятьох членів екіпажу довелося рятувати з допомогою двох вертольотів, які займалися евакуацією людей з лайнера.

Експрес-інформація по країні

Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.

Прапор



Герб



Столиця – Осло

Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)

Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)

Офіційна мова – норвезька

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,944 (1-я в світі)

ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)

Валюта – норвезька крона

Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією

Операція з порятунку пасажирів Vikings Sky проходить повільно з-за поганої погоди: швидкість вітру в цьому районі досягає 38 вузлів (понад 19 метрів в секунду), а висота хвиль — чотирьох метрів. До ранку 24 березня були евакуйовані тільки 313 чоловік.

Однією з пасажирок Vikings Sky опинилася письменниця Алексус Шеппард, яка опублікувала фотографії і відео з дрейфуючого лайнера. На кадрах відео видно, що судно накренилося, стеля в одному із залів руйнується прямо на людей, а з-за хитавиці меблі катається по всьому приміщенню.

We’re waiting for evacuation by helicopter #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/rqSYaWGi0k

— Alexus Sheppard 🏳️🌈 (@alexus309) 23 березня 2019 р.

Still waiting for evacuation. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/6EvcAjf5D2

— Alexus Sheppard 🏳️🌈 (@alexus309) 23 березня 2019 р.

На інших публікація Шеппард видно, як пасажири в рятувальних жилетах сплять на підлозі в очікуванні евакуації.

Battery and dying people sleeping everywhere. Probably my last tweet of the night. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/ouzegYmHOD

— Alexus Sheppard 🏳️🌈 (@alexus309) 24 березня 2019 р.

Pretty calm at the muster station #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/SKMmj8GQLA

— Alexus Sheppard 🏳️🌈 (@alexus309) 23 березня 2019 р.

Вранці 24 березня екіпажу лайнера Viking Sky вдалося перезавантажити три з чотирьох двигунів, тепер судно з допомогою буксира вирушило в порт Молде.

Незважаючи на те, що лайнер відновив рух, з нього продовжують евакуювати людей. За останніми даними, евакуйовані 397 з 1373 людина. 16 людей доставлені в лікарні. Щонайменше троє з них перебувають у важкому стані.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Австралії круїзний лайнер повернувся в порт через бійки пасажирів.

За матеріалами Snob, Meduza

